Von Freitag bis Sonntag geht es in Graz in den Kasematten um den Europameistertitel im 3x3-Basketball. Österreich ist mit einem Männer- und einem Frauenteam am Start. Vor allem das Frauen-Nationalteam ist stark steirisch geprägt: Mit Camilla Neumann steht eine Kaderspielerin von UBI im Aufgebot, mit Nina Krisper eine weitere Steirerin.

Neumann ist aber nicht die einzige UBI-Spielerin, die sich in den Kaderlisten für die Europameisterschaft findet. Seit heuer ist es nämlich in der höchsten Frauen-Spielklasse erlaubt, Profispielerinnen bzw. Legionärinnen einzusetzen – UBI hat sich bereits nach der Regeländerung wohlwollend geäußert. Mit der Portugiesin Emilia Ferreira präsentiert UBI jetzt den ersten internationalen Neuzugang – und die 26-Jährige wird bei der Europameisterschaft in Graz für Portugal spielen. "Ich freue mich auf die 3x3-Europameisterschaft in Graz", sagt Ferreira. "Ich hoffe, dass wir auf Österreich mit Camilla Neumann treffen, dann gäbe es ein Duell zweier UBI-Spielerinnen in Graz. Das wäre für alle ein Traum."