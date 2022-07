Eine der größten Sportveranstaltungen der Welt wird heute mit den ersten Wettkämpfen eingeläutet. Die "World Games" sind sozusagen das kleine Geschwisterchen der Olympischen Spiele: All jene Disziplinen oder Sportarten, die nicht in das olympische Programm fallen, aber von weltweiter Bedeutung sind, bekommen ab heute in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama) ihre Bühne. Und aus österreichischer Sicht stehen die World Games den Olympischen Spielen um nichts nach: 75 Athletinnen und Athleten waren im Vorjahr in Tokio dabei, 72 sind es diesmal in den USA.