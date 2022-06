Es wird eine Feuertaufe, ganz in Rot-weiß-Rot: Zum ersten Mal in der Geschichte sind die österreichischen Basketball-Auswahlen im noch jungen 3x3-Modus (Drei gegen drei) bei einer Weltmeisterschaft vertreten. Die heimische Frauen-Mannschaft ist in der Weltrangliste auf Platz zehn und damit besser als das Herren-Team (13) platziert und zählt in Antwerpen (BEL) auch auf die Unterstützung zweier Steirerinnen: Camilla Neumann und Michaela Wildbacher.