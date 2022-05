Pit Stahl erwartet heute einen Hexenkessel wie einst in den Glanzzeiten der Fürstenfeld Panthers. Für das zweite Spiel der Finalserie in der zweiten Liga gegen Lokalrivalen Güssing/Jennersdorf gingen "enorm viele Reservierungen ein und das wird eine geile Atmosphäre". Rund 700 Fans werden heute erwartet, wenn es um 19 Uhr um alles geht - "Do or Die" ist angesagt. Die Panthers haben das erste Spiel der "Best of three"-Serie auswärts denkbar knapp 64:67 verloren und stehen unter Zugzwang. "Es wird Zeit, dass wir gewinnen", sagt der Deutsche, "aber die Analyse des ersten Spiels stimmt mich sehr zuversichtlich, denn ich bin überzeugt, dass wir es viel besser können."