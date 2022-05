Lionel Messi nimmt in der Liste der bestbezahlten Sportler laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" die Top-Position ein. Der für Paris Saint-Germain spielende argentinische Fußball-Profi kommt auf 130 Millionen Dollar, es folgen NBA-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers mit 121 und Cristiano Ronaldo von Manchester United mit 115. Dahinter reihten sich Fußballer Neymar (95) und der dreifache NBA-Champion Stephen Curry ein (92,8).

Das Ranking:

Lionel Messi (ARG/Fußball) - 130 Millionen US-Dollar LeBron James (USA/Basketball) 121,2 Millionen US-Dollar Cristiano Ronaldo (POR/Fußball) 115 Millionen US-Dollar Neymar (BRA/Fußball) 95 Millionen US-Dollar Stephen Curry (USA/Basketball) 92,8 Millionen US-Dollar Kevin Durant (USA/Basketball) 92,1 Millionen US-Dollar Roger Federer (SUI/Tennis) 90,7 Millionen US-Dollar Canelo Alvarez (MEX/Boxen) 90 Millionen US-Dollar Tom Brady (USA/American Football) 83,9 Millionen US-Dollar Giannis Antetokounmpo (GRE/Basketball) 80,9 Millionen US-Dollar

Die 130 Millionen US-Dollar von Lionel Messi setzen sich aus 75 Millionen Euro Gehalt und Prämien ("on field", wie das in der Fachsprache heißt) sowie 55 Millionen aus Sponsoring-Deals ("off field") zusammen. Bei LeBron James überstiegen die Einnahmen abseits des Spielfelds mit 80 Millionen US-Dollar bei weitem die Einnahmen durch seinen Vertrag als Spieler (41,2 Millionen). Am weitesten klafft diese Schere bei Roger Federer auseinander. Der - nach wie vor verletzte - Schweizer Tennis-Superstar liegt in der Weltrangliste aktuell nur noch auf dem 46. Platz. Im vergangenen Jahr hat der 40-Jährige damit "nur" 700.000 Euro an Preisgeld auf dem Tennisplatz verdient. Aber abseits des Tennisplatzes verdiente Federer dank seiner Sponsordeals nach wie vor stattliche 90 Millionen Euro.