Während die meisten Österreicher am Samstag in aller Früh noch schliefen, wurde in Las Vegas Geschichte geschrieben. Um Punkt 4.09 Uhr MESZ kam es nämlich im Draft der National Football League (NFL) zu einem noch nie dagewesenen Ereignis. Erstmals entschied sich eine American-Football-Mannschaft der besten Liga der Welt dafür, einen Österreicher im Draft zu verpflichten.

Mit dem 77. Pick war es schließlich so weit. Die Indianapolis Colts entschieden sich dazu, Bernhard Raimann zu verpflichten. Der 24-jährige Burgenländer spielt auf der Position des Offensiv Tackler. Der zwei Meter große und 138 Kilogramm schwere Hüne, der seine ersten Schritte im American Football bei den Vienna Vikings machte, glänzte in seiner College-Zeit auf der Central Michigan University.

Jetzt folgt also der Schritt in die NFL zu den Colts. Einem Team, das in der abgelaufenen Saison das Play-off verpasst hat, aber durchaus zu den besseren gezählt werden darf. 1971 und 2007 sicherte sich das Team aus dem Bundesstaat Indiana den Super-Bowl-Titel. Letzteren unter der Führung des legendären Quarterbacks Peyton Manning. Mittlerweile nimmt diese Position Matt Ryan ein. Raimann hat die Aufgabe, diesen zu beschützen.

In der NFL waren bisher drei Kicker aus Österreich in den 1970er und 1980er-Jahren tätig. Der frühere Fußball-Nationalspieler Toni Fritsch gewann mit den Dallas Cowboys 1972 den Super Bowl, Raimund "Ray" Wersching war 1982 und 1985 mit den San Francisco 49ers erfolgreich. Der Auswanderer-Sohn aus Mondsee bestritt 1987 auch das bisher letzte NFL-Spiel eines Österreichers. Dritter im Bunde war der gebürtige Steirer Toni Linhart.