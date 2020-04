Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Keine Vertragsgespräche gibt es zurzeit für die Spieler vom SC Ferlach © GEPA pictures

Als einer der letzten Ligen wurde der Abbruch der Handball-Meisterschaften am Mittwoch bekannt gegeben. Ein Szenario, mit dem SC Kelag-Ferlach-Obmann Walter Perkounig fix gerechnet hat, denn schon vor zwei Wochen war er überzeugt, dass an einer Fortführung der Meisterschaft nicht mehr zu denken sei. Damit hat er recht behalten, was ihm anders natürlich lieber gewesen wäre. Das Verständnis für diese Entscheidung ist natürlich zu 100 Prozent da, aber nicht, wie die Ligen beendet wurden.