Caroline Pilhatsch © GEPA pictures

Für eine Top-Sensation sorgte Caroline Pilhatsch bei der Schwimm-WM im chinesischen Hangzhou. Die 19-jährige Steirerin holte sich die Silbermedaille über 50 m Rücken. Pilhatsch schlug nach 25,99 Sekunden an, das ist neuer österreichischer Rekord.

Gold ging in 25,88 an die US-Amerikanerin Olivia Smoliga, Bronze in 26,04 Sekunden an die Australierin Holly Barratt. Die zuvor letzten rot-weiß-roten WM-Podestplätze hatte 2010 auf der Kurzbahn in Doha Markus Rogan mit Silber über 200 m Lagen und Bronze über 200 m Rücken geholt.

Im Damen-Bereich hatte davor zuletzt Mirna Jukic 2009 mit Langbahn-Bronze über 200 m Brust zugeschlagen. Pilhatsch ist die erste steirische WM-Medaillengewinnerin der Geschichte.

"Pure Freude"

„Sehr cool. Keine Ahnung was ich jetzt sagen soll. Das freut mich extrem, was ich hier geschafft habe. WM-Silber, das ist pure Freude. Als ich die Brille nach dem Rennen abgenommen habe und die Ergebnistafel gesehen habe, konnte ich es zuerst gar nicht glauben. Im Wasser habe ich eigentlich gar nix mitbekommen, ich bin einfach nur geschwommen und habe gehofft, dass es irgendwie reicht", meinte Pilhatsch.

"Dass es jetzt WM-Silber ist, ist Wahnsinn. Das ist ein erster großer Schritt nach vorne und es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass es in Graz weiter geht. Es ist so schön, ein mega Gefühl. Ich hoffe, dass da noch was auf mich wartet und einiges dazu kommt. Aber fürs erste bin ich sehr, sehr zufrieden und glücklich.“