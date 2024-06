Wenn am Sonntag zum 25. Mal das prestigeträchtige Event im malerischen Kärnten ausgetragen wird, mischen zahlreiche Hochkaräter um den Sieg mit – beispielsweise Denis Chevrot (FRA), Lukasz Wojt (GER), Ivan Tutukin (KAZ) sowie Lokalmatador Michael Weiss. Mit dem Niederländer Niek Heldoorn will ein „junger Wilder“ die Routiniers fordern – und das bei seiner Klagenfurt-Premiere. „Ich bin jemand, der während des Rennens gut entscheiden kann, was für mich am besten ist. Die Intensität ist ein essenzieller Faktor. Wenn du nicht mehr kommunizieren kannst, obwohl alles weh tut, bist du zu schnell“, meint Heldoorn und konkretisiert: