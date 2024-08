Die gute Nachricht vorweg: Lamecha Girma ist nach seinem heftigen Sturz wohlauf. Dem 23-Jährigen gehe es gut, er habe keine Verletzungen am Kopf oder an den Beinen erlitten, teilte der Verband am Donnerstag mit.

Girma war im Finale über 3.000 Meter Hindernis rund 200 Meter vor dem Ziel böse gestürzt und regungslos liegen geblieben. Im Krankenhaus wurden aber keine schwereren Verletzungen festgestellt.

Hier sehen Sie den Sturz im Video: