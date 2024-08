Was vereint Dörfer, Gemeinden, Städte und Metropolen? Sie alle haben einen Bürgermeister. So auch das olympische Dorf in Paris. Den Vorsitz hält aber nicht etwa IOC-Präsident Thomas Bach, sondern ein bekennender Kiffer: Snoop Dogg. Wo die Rap-Legende an der Seine auftaucht, steigt Rauch auf – zumindest in medialer Hinsicht. So ist der 52-Jährige, den der US-Sender NBC als „Sonderkorrespondenten“ in die Stadt der Liebe geschickt hat, längst zu einem der Gesichter unter den fünf Ringen geworden.