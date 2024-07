Ein irakischer Judoka ist der erste Dopingfall bei den Olympischen Spielen in Paris. Sajjad Sehen wurde positiv auf verbotene Anabolika getestet. Die Probe des 28-Jährigen beinhalte Spuren von Methandienon und Boldenon, teilte die Internationale Test-Agentur (ITA) am Freitag mit. Beide Substanzen stehen auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Die Probe stammt von einer unangekündigten Kontrolle am Dienstag in Paris.

Sehen, der noch nie an Olympischen Spielen teilgenommen hat, wurde vorläufig suspendiert. Er hat das Recht, die provisorische Suspendierung vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS anzufechten und eine erneute Analyse zu veranlassen. Herda Raouf, der Leiter der irakischen Delegation, verwies darauf, dass der positive Test auf einen chirurgischen Eingriff zurückzuführen sein könnte, dem sich Sehen unterzogen hatte.