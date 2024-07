Der legendäre US-Rapper Snoop Dogg wird einer der Träger der olympischen Fackel vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Snoop Dogg werde die Fackel am Freitag durch die Straßen des Vororts Saint-Denis tragen, bestätigte Bürgermeister Mathieu Hanotin. Dort finden sich das Olympiastadion und ein Wassersportzentrum. Andere Fackelträger in Saint-Denis sind Schauspielerin Laetitia Casta, Snoop Doggs Rapp-Kollege MC Solaar und der Stabhochspringer Sergej Bubka.

Die olympische Flamme wurde zwei Monate lang durch Frankreich getragen, am Freitagmorgen wird sie durch das Athletendorf zwischen Saint-Denis und dem benachbarten Saint-Ouen getragen, ehe sie zum Olympiastadion und dem Wassersportzentrum gebracht wird - unter anderem eben vom 52-jährigen Snoop Dogg. Der Musiker wurde im Großraum Los Angeles geboren, wo die Olympischen Spiele im Jahr 2028 stattfinden. Der Fackellauf ist nicht der einzige Auftritt des Rappers bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr. Snoop Dogg wird auch als Olympia-Kommentator für den US-Sender NBC arbeiten.

Ansonsten ist der Rapper passionierter Opa, wie er im Gespräch mit dem Internetportal „Access Hollywood“ unterstreicht: „Kinder zu haben, war das beste Erlebnis, dass ich je hatte, aber Enkelkinder zu haben ist noch besser. Seine Enkel nennen ihn „Papa Snoop“, erklärte Snoop Dogg. Der Rapper hat drei Söhne und eine Tochter und nach Eigenangaben zwölf Enkel.