Valentino Rossi darf auf einen Start beim Grand Prix in Valencia hoffen © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Italiens Motorrad-Star Valentino Rossi darf wieder auf einen Start am Wochenende beim Grand Prix in Valencia hoffen. Der neunfache Weltmeister wurde am Donnerstag erstmals seit über zwei Wochen negativ auf den Coronavirus getestet, wie sein Rennstall Yamaha in der Nacht auf Freitag mitteilte. Sollte Rossi am Freitag einen weiteren negativen Test vorweisen können, erhält der MotoGP-Pilot Zutritt zum Fahrerlager und kann an den Trainings und Rennen teilnehmen.