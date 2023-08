Die Formel 1 ist in der Sommerpause und das bedeutet für Teams und Fahrer eine Auszeit vom wilden Treiben der Motorsport-Königsklasse. Bei Red Bull Racing kann man den Urlaub genießen, liegen die Bullen in der Fahrer- und Konstrukteurswertung meilenweit vor der Konkurrenz. Mit dem Doppelsieg in Spa-Francorchamps fanden auch die Diskussionen um Sergio Perez vorerst einmal ein Ende.

Im offiziellen Podcast der Formel 1 "F1 Nation" äußerste sich nun Motorsportberater Helmut Marko zu den Leistungen des Mexikaners. Dieser mache seine Arbeit gut, da Max Verstappen derzeit einfach alles überstrahle. "Zweiter hinter Max zu sein, ist wie ein Sieg", sagt der Grazer. "Kein anderer Fahrer wäre mit ihm auf ein und demselben Level. Vielleicht wären Alonso und Hamilton näher, aber niemand könnte ihn derzeit schlagen."

Während Fernando Alonso einen bärenstarken Saisonstart im Aston Martin hinlegte, haderte Lewis Hamilton immer wieder mit seinem Mercedes. Die große Überraschung gelang dem siebenfachen Champion aber mit der Poleposition beim GP von Ungarn.