Der britische Formel-E-Pilot Jake Hughes hat im Londoner EcCeL-Center mit 218,7 km/h einen neuen Indoor-Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Die Marke war am Dienstag hinter verschlossenen Türen erreicht und am Freitag veröffentlicht worden. Die bisherige Bestleistung hatte der US-Amerikaner Leh Keen 2021 in New Orleans mit 165,20 km/h fixiert. Der Rekordwagen ist Teil eines Innovations- und Entwicklungsprogramms der Formel E und des Motorsport-Weltverbands (FIA).

Hughes trat gemeinsam mit dem Brasilianer Lucas die Grassi abwechselnd im selben Auto zur Rekordjagd an, beide überboten die bisherige Bestmarke jeweils achtmal. Die 346 m lange Rekordstrecke ist Teil jenes 2,09 km langen Kurses, auf dem an diesem Wochenende das Saisonfinale der Formel E ausgetragen wird.