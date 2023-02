Der Alfa Romeo C43 kommt im Vergleich zu seinem Vorgänger in einem neuen Farbenkleid daher. Die Lackierung des in der Schweiz entwickelten Boliden der Sauber-Gruppe ist in Schwarz und Rot statt wie bisher in Weiss und Rot gehalten.

Für den Rennstall mit seinem Motorenpartner Ferrari wird es die letzte Saison in Zusammenarbeit mit dem italienischen Hersteller Alfa Romeo sein. Seit Oktober ist die zukünftige, im Hinblick auf die Saison 2026 beschlossene Partnerschaft mit Audi bekannt.

Der neue Look des Autos passt zu den personellen Änderungen, zu denen es im Winter an der Teamspitze gekommen ist. Der Deutsche Andreas Seidl, bisher Teamchef bei McLaren, als Geschäftsführer und der Italiener Alessandro Alunni Bravi als Teamchef folgen auf den Franzosen Frédéric Vasseur, der zu Ferrari weitergezogen ist. Auf Fahrerseite blieb hingegen alles beim Alten. Valtteri Bottas und Zhou Guanyu sitzen weiterhin im Cockpit.