Carlos Sainz (Ferrari) konnte seinem Teamkollegen Charles Leclerc am Höhepunkt eines engen Qualifyings auf dem Circuit of the Americas für den Grand Prix der Vereinigten Staaten am Sonntag (21.00 Uhr, ORF1 live) gerade noch die Pole Position entreißen. Es ist sein drittes Mal, dass er von der Pole-Position startet.

Eine Strafe von zehn Startplätzen für Leclerc wegen der Verwendung eines neuen Motors bedeutet jedoch, dass Max Verstappen von Red Bull in die erste Startreihe aufrückt. Die zweite Reihe teilt sich das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell, weil Sergio Perez wegen eines Teiletauschs um fünf Startplätze strafversetzt wird.

Die Überraschung des Qualifyings war aber Lance Stroll. Er bestätigte eine anhaltende Entwicklung von Aston Martin, indem er sich vor Lando Norris im McLaren und Valtteri Bottas im Alfa Romeo platzieren konnte.