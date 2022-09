Die FIA hat den Formel-1-Rennkalender für das Jahr 2023 bekannt gegeben. Der Große Preis von Bahrain wird die Königsklassen-WM am 5. März 2023 eröffnen, das Saisonfinale steigt am 26. November wie gewohnt in Abu Dhabi. Heimische Motorsportfans sollten sich das Wochenende rund um den 2. Juli fett im Kalender anstreichen, da wird nämlich der Große Preis von Österreich in Spielberg ausgefahren.

Neu dabei ist der Große Preis von Las Vegas eine Woche zuvor, es ist nach Miami und Austin der dritte Grand Prix in den USA. Auch Katar (8. Oktober) kehrt nach einjähriger Abstinenz in das Programm zurück, der Klassiker in Monaco bleibt Teil des Rennkalenders, der somit 24 Rennen umfasst.

"Die Präsenz von 24 Rennen im Kalender der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 ist ein weiterer Beweis für das Wachstum und die Attraktivität des Sports auf globaler Ebene", wird FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem zitiert. "Die Hinzufügung neuer Austragungsorte und die Beibehaltung traditioneller Veranstaltungen unterstreicht die solide Führung des Sports durch die FIA. Ich freue mich, dass wir die neue Ära der Formel 1, die durch das FIA-Reglement 2022 geschaffen wurde, im Jahr 2023 einer breiteren Fangemeinde zugänglich machen können. Bei der Gestaltung des F1-Kalenders 2023 haben die Mitglieder des WMSC auch den Zeitpunkt der prestigeträchtigen 24 Stunden von Le Mans berücksichtigt."