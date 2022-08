Jetzt ist es also fix: Kommende Saison gibt es keinen Formel-1-Grand-Prix in Frankreich. Das Rennen war bis zu diesem Jahr in Le Castellet ausgetragen worden. Die Formel 1 befinde sich aber in Gesprächen mit den Veranstaltern und der französischen Regierung, erklärte Domenicali. "Eine Möglichkeit - nicht für nächstes Jahr, aber für die Zukunft - könnte auch sein, dass man eine Art Rotationsprinzip einführt", sagte der Italiener.

Das würde jedem erlauben, "Teil des Kalenders" zu sein. Auch Deutschland könnte dadurch wieder ein Formel-1-Rennen ausrichten. "Wir hoffen wirklich, dass Deutschland wieder am großen Tisch sitzt", betonte Domenicali. Auch die Verträge der Formel 1 mit dem Großen Preis von Belgien, der an diesem Wochenende in Spa-Francorchamps über die Bühne geht, und mit dem Klassiker in Monaco laufen nach dieser Saison aus.