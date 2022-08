"Realistisch gesehen erwarte ich nicht, dass eine Frau in den nächsten fünf Jahren in die Formel 1 kommt, wenn nicht so etwas wie ein Meteorit einschlägt. Das ist sehr unwahrscheinlich", sagte der Italiener vor dem Großen Preis von Belgien am Wochenende.

Der Geschäftsführer betonte, die Formel 1 bemühe sich, die Chancen für Pilotinnen zu verbessern. Es sei "entscheidend, Frauen auf dem Weg in die Formel 1 die maximalen Möglichkeiten zu geben", sagte Domenicali. Die Formel 1 unterstützt derzeit die W Series, eine Rennserie für Frauen, die im Rahmenprogramm einiger Grands Prix gefahren wird. "Wir arbeiten daran, das System zu verbessern. In Kürze werden wir Maßnahmen präsentieren", kündigte Domenicali an.

Formel-1-Boss Stefano Domenicali © imago images/LaPresse

In der Geschichte der Rennserie nahmen bisher nur zwei Frauen an einem Grand Prix teil, beide aus Italien. Maria Teresa de Filippis qualifizierte sich in den 1950er-Jahren für drei Rennen. Lella Lombardi schaffte es als bisher einzige Rennfahrerin in die Punkteränge. 1975 holte sie bei einem abgebrochenen Grand Prix als Sechste einen halben Zähler.