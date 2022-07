Selbst in der Alpenrepublik haben manche Landsleute Probleme, jedes Wort eines Steirers perfekt zu verstehen. Viel schwieriger gestaltet sich das für Besucher der grünen Mark, unter anderem die Fahrer der Formel 1.

In einem Quiz auf den Sozialen Netzwerken des Alfa-Romeo-Teams stellten sich Valtteri Bottas und Guanyu Zhou der Herausforderung und versuchten zwei steirische Begriffe zu erraten.

Dabei stellte sich das Duo gar nicht schlecht an, zumindest bei Wort Nummer eins. Denn Zhou und Bottas einigten sich schnell, dass "Durchstouppln" mit dem englischen Begriff "Driving fast" übersetzt werden kann. Beim Klassiker "Oachkatzlschwoaf" tappten die beiden aber in eine Falle, und tippten auf "Horse tail", also Pferdeschwanz.