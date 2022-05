Ende 2020 war Sergio Perez zu Red Bull gekommen. Vierter wurde der Mexikaner in der WM 2021, derzeit ist der 32-Jährige Dritter in der Fahrerwertung. Mit dem Sieg in Monaco ist der drauf und dran, seine gute Leistung von 2021 noch einmal zu überbieten. Allein viermal landete er auf dem Podium.

Grund genug, um gleich seinen Vertrag zu verlängern. "Seit seinem Eintritt bei Red Bull Racing hat Checo fantastische Arbeit geleistet. Immer wieder hat er bewiesen, dass er nicht nur ein großartiger Teamplayer ist, sondern mit zunehmendem Komfort zu einer echten Kraft geworden ist. In diesem Jahr hat er einen weiteren Schritt gemacht und der Abstand zu Weltmeister Max hat sich deutlich geschlossen", sagte auch Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Sergio Perez hat eine unglaubliche Woche hinter sich. "Es ist wohl für jeden Fahrer ein Traum, in Monaco zu gewinnen. Es macht mich auch sehr stolz, nun bis 2024 weiter für Red Bull fahren zu können. Ich bin gespannt, wohin uns die Zukunft noch führen wird."