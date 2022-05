Tony Brooks, der lange Zeit älteste und letzte lebende Formel-1-Rennsieger in den 1950er-Jahren, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichteten Medien in seiner britischen Heimat. "Es hat mich traurig gemacht, als ich erfahren habe, dass Tony Brooks gestorben ist", sagte Formel-1-Chef Stefano Domenicali in einer Aussendung. Der WM-Zweite von 1959, der insgesamt sechs Rennen gewonnen hat, sei "Teil einer speziellen Gruppe von Fahrern" gewesen, erklärte der Italiener.

Charles Anthony Standish Brooks, so sein voller Name, fuhr für BRM, Vanwall, Ferrari und Cooper. Die Ära war eine der gefährlichsten in der Formel 1, zahlreiche seiner Zeitgenossen starben durch Rennunfälle. 1961 beendete Brooks im Alter von 29 seine Karriere.