Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Team Racing Point wurde von der Formel 1 bestraft - und zwar hart. Der Grund: Das Bremssystem, das von Mercedes "kopiert" wurde. © AFP

Die Formel 1 darf also tatsächlich nicht "kopieren" - zumindest wenn es nach dem Ersturteil der Kommissäre der FIA geht. Denn die verdonnerten das Team Racing Point zu einer Strafe von 400.000 Euro und 15 WM-Punkten Abzug und gaben damit dem Protest von Renault statt. Der bezog sich auf das System der Belüftung der Bremsen, das jenem von Mercedes aus der Vorsaison entsprechen soll. Und das sei eben illegal.

Renault hatte bereits nach den Rennen in Spielberg Protest eingelegt und diesen damit begründet, dass Racing Point das Belüftungssystem von Technologiepartner Mercedes kopiert haben soll. Die Kommissäre Walter Jobs (Österreich), Dennis Dean (USA), Gerd Ennser (Deutschland) und Richard Norbury (England) schätzen das offenbar genauso ein und verwarnten das Team zudem wegen der Verwendung desselben Systems bei den Rennen in Ungarn und dem ersten Rennen in Silverstone. Das wurde in einer Erklärung über 14 Seiten begründet.

👀 All the details on the FIA decision...#F1 https://t.co/bOCBaBqohX — Formula 1 (@F1) August 7, 2020

Das Team selbst hat nie ein Hehl daraus gemacht, das System von Mercedes nachgebaut zu haben, bestand aber darauf, es nur aufgrund von Fotos selbst entwickelt zu haben. Mercedes hatte als Technologiepartner offenbar keine Einwände.