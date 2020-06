Facebook

Der Container für einen gewissen Lewis H. ... © Palz

Camper waren am Donnerstag noch keine zu sehen. Camper? Die sind im Vorjahr schon viele Tage vor dem ersten Training ins Murtal geströmt. Diesmal wird es in unmittelbarer Ring-Nähe keine Caravane geben. Weder für den WM-Auftakt am 5. Juli, noch für das zweite Rennen am 12. Juli. Platzbetreiber, Grundbesitzer und Ringverantwortliche haben sich darauf verständigt, keine Camper zuzulassen. Die Fans sind ja von beiden Rennen ausgesperrt. Die Vorstellung, dass es in Corona-Zeiten vor den Ring-Toren eine Riesenparty geben könnte, schreckt ab. Novak Djokovic lässt grüßen ...