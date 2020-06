Die Formel 1 gab heute bekannt, dass Spielberg mit zwei Rennen am 5. und 12. Juli den Auftakt der heurigen Saison bildet. Bisher sind acht Rennen fixiert. Der Jubel in der Steiermark ist groß.

Die heurige Formel-1-Saison startet mit zwei Rennen in Spielberg © Gepa

Das erste globale Sportereignis nach der Coronakrise wird in Österreich über die Bühne gehen. Die Formel 1 hat ihren Saisonstart mit einer Doppelveranstaltung in Spielberg bestätigt. Die Rennserie gab am Dienstag die ersten acht Rennen ihres wegen der Coronavirus-Pandemie überarbeiteten Kalenders bekannt. Der Auftakt erfolgt demnach am 5. und 12. Juli mit zwei Geisterrennen auf dem Red Bull Ring.