Sebastian Vettel exklusiv"Wir wollen alle zurück zur Normalität"

FORMULA 1 - GP of Austria 2019 © (c) GEPA pictures/ Andreas Pranter

Die Formel 1 befindet sich in einem Zwangsurlaub. Unter die Langschläfer ist Sebastian Vettel trotzdem nicht gegangen: Eine von Ferrari organisierte Video-Pressekonferenz aus seinem Zuhause in der Schweiz begann schon früh um halb neun. Warum so zeitig? „Ich bin doch schon zwei Stunden auf, bei drei kleinen Kindern ist das eben so“, lachte der viermalige Weltmeister, „und außerdem möchte ich ja nachher noch was vom Rest des Tages haben.“ Auch wenn er die Formel 1, sein Auto, das Fahren, schon vermisst – wirklich langweilig wird es Vettel nämlich noch nicht. Die Kinder beschäftigen ihn genügend, auch wenn sie für echtes „Homeschooling“ noch zu jung sind, im Haus und im Garten „ist so einiges zu tun, was immer liegen geblieben ist“, er hat für sich einen umfangreichen Trainingsplan aufgestellt, „zum Glück kann ich das ja alles hier bei mir machen, lange Rad- oder Mountainbike-Touren, und ich habe auch praktisch alles an Geräten im Haus, was ich brauche.“