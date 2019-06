Facebook

Karl Frehsner ©

Sein Spitzname klingt nicht gerade einladend: Den "Eisernen Karl" nannten sie ihn. Ob seiner Sturheit vielleicht oder, positiv formuliert, ob seines Durchsetzungsvermögens. Und es stimmt, einfach mag der Umgang mit Karl Frehsner nicht immer gewesen sein. Aber eines war er jedenfalls: erfolgreich, wenn man zu seinen Schützlingen zählte. Karl Frehsner, geboren in Oberösterreich ("aber schon mit fünf Stunden in die Steiermark zurückgekehrt"), aufgewachsen in der Steiermark und dann in der Schweiz gelandet, ist einer der erfolgreichsten Trainer, die es im Skisport je gegeben hat.