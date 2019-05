Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/BORIS HORVAT

Nach dem Tod von Formel-1-Legende Niki Lauda steht das Rennwochenende in Monaco ganz im Zeichen des Österreichers. So hat sich Ferrari-Pilot Sebastian Vettel etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Der Deutsche fährt mit einem Helm im Niki-Lauda-Design.

Niki Lauda 1949-2019

.

Sebastian Vettel's helmet for the Monaco GP. pic.twitter.com/ZKBzLTjJSW — Jens Munser Designs (@JMD_helmets) 23. Mai 2019