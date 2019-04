Facebook

Wieder ein Schumacher im Ferrari © APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Mick Schumacher hat bei seinem Premieren-Test für den Formel-1-Rennstall Ferrari die Bestzeit nur knapp verpasst. Der 20-jährige Sohn des Rekordchampions Michael Schumacher wurde am Dienstag auf dem Bahrain International Circuit Zweiter, gut eine halbe Sekunde hinter dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Mick Schumacher Foto © AP

Wegen Regens mussten die Übungsrunden auf dem Grand-Prix-Kurs in der Wüste von Sakhir für mehrere Stunden unterbrochen werden. Am Mittwoch wird Schumacher für Ferraris Partnerteam Alfa-Romeo einen weiteren Testtag in einem Formel-1-Wagen bestreiten. Für Ferrari steigt dann der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel in den Wagen.

Kurz nach Freigabe der Strecke, auf der Mick Schumacher am Wochenende bei seinen ersten beiden Formel-2-Rennen die Plätze sechs und acht belegt hatte, steuerte er unter großem Medieninteresse den roten Wagen aus der Box der Scuderia. Vater Michael hatte auf dem Kurs 2004 im Ferrari das erste Bahrain-Rennen gewonnen und 2010 mit Mercedes sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse gegeben. Sohn Mick strebt auch eine Karriere in der Formel 1 an. Die Testfahrten sind für den Formel-3-Europameister ein weiterer Schritt dahin.