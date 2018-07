Facebook

FORMULA 1 - GP of Austria 2018 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Die Überlegenheit der Mercedes zeigte sich nur zu Beginn des Rennens. Valtteri Bottas nutzte zwar überhaupt nicht die beste Startposition, Kimi Räikkönen, zwängte sich dazwischen, aber noch in der ersten Runde war die Rangordnung wieder hergestellt. Lewis Hamilton vor Bottas. Aber beiden Silberpfeile sollten das Ziel nicht sehen.

Im Gegensatz zum Vorjahr hatte der Finne kein Glück. 2017 in Spanien war Bottas das letzte Mal ausgefallen, diesmal streikte in Runde 23 das Getriebe. Das "Virtual Safety Car" bremste das Feld ein, weil Bottas das Auto etwas ungünstig parken musste. Und alle nutzten diese "Unterbrechung" zu einem Boxenstopp.

VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ (LAP 15/71)



BOTTAS IS OUT! The polesitter's rotten luck continues 💔



Nur Lewis Hamilton nicht. Und genau dieser Nicht-Boxenstopp während des "Virtual Safety Cars" machte das Rennen so spannend. Denn Verstappen, Ricciardo und auch noch Räikkönen lagen in Schlagdistanz.

Mercedes hat diesen Stopp verschlafen, zog dann aber den Hamilton-Boxenstopp doch vor (26. Runde). Aber der Brite hat damit die Führung an Max Verstappen abgeben müssen. Und auch Ricciardo und Räikkönen zogen vorbei. Hamilton konnte wenigstens vor Vettel, seinem WM-Konkurrenten, auf die Strecke zurück.

Aber während der neue Reifen von Ricciardo nicht ordentlich arbeitet (Blasenbildung) und er wieder an die Box musste, hatten die Ferrari nach Rennhälfte ihre beste Zeit. Räikkönen schnappte sich Ricciardo und Vettel ging sogar an Hamilton, dessen linker Hinterreifen auch Probleme macht, vorbei. So große, dass er in der 53. Runde noch einmal an die Box musste.

Hamilton verlor da auch seinen Platz an Daniel Ricciardo, der aber an seinem 29. Geburtstag auch kein Glück hatte: Getriebeschaden.

Aber auch für Hamilton kam das Aus. Kein Vortrieb mehr in der 62. Runde. Der Benzindruck war mit einem Schlag weg

Tickets für 2019

Am Ende gab des großartigen GP-Wochenendes gab es auch die offiziellen Zuschauerzahlen. 185.000 waren heuer gekommen.

