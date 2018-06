Facebook

Toto Wolff © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Herr Wolff, die brennendste Frage zuerst: Alle wollen wissen: Ist der Vertrag mit Lewis Hamilton schon unterschrieben? Und stimmen die 45 Millionen Jahresgage, wie britische Medien vermelden? Wie schaut es aus, ganz ehrlich?

TOTO WOLFF: Beide Behauptungen stimmen nicht. Sagen wir so: Wir sind uns sehr nahegekommen, stehen unmittelbar vor Vertragsabschluss. Es ist ziemlich komplex. Lewis ist für uns eine globale Marke geworden. Da geht es auch um Markenrechte oder auch um PR-Tage. Und so oft können wir uns auch nicht in Ruhe zusammensetzen, deshalb können sich Vertragsverhandlungen lange hinziehen. Dazu muss man einfach auch sagen, dass Lewis ein ganz großer Teil unserer Marketing-Strategie ist, er ist ein schriller Typ, mit einem unglaublichen Anhang auf allen möglichen Social-Media-Kanälen. Er ist ein Botschafter unserer Marke.

