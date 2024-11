Der Brite Lando Norris hat Max Verstappen aufgrund einer provokanten Äußerung des Niederländers eine Humoristen-Laufbahn nahegelegt. „Er sollte anfangen, Comedy zu machen oder so“, reagierte Norris in Katar auf die Aussage von Red-Bull-Fahrer Verstappen in Las Vegas, dass er im McLaren von Norris den WM-Titel noch früher gewonnen hätte. „Er kann sagen, was er will. Natürlich bin ich völlig anderer Meinung. Es stimmt nicht“, so Norris.