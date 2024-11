Die starken Regenfälle in Sao Paulo sorgten für eine Verschiebung des Qualifyings auf Sonntagvormittag. Auch in dieser Session wurde auf nasser Strecke gefahren, was für Chaos sorgte. Nach mehreren Unterbrechungen setzte sich schließlich Lando Norris durch und sicherte sich die Pole Position. Auf Startplatz zwei steht im vorverlegten Rennen (16.30 Uhr) George Russell. Alexander Albon zerstörte seinen Williams in Q3 komplett und hatte bei seinem heftigen Unfall Glück. Der Thailänder startet im Grand Prix nicht.

Bitter verlief der Sonntagvormittag für Weltmeister Max Verstappen. Der Niederländer schied bereits in Q2 aus, da er nach einem Crash von Lance Stroll keine schnelle Runde mehr fahren konnte. Eine Gelbe Flagge machte eine mögliche Bestzeit zunichte, die folgende Rote Flagge war dann das Ende der Session. Aufgrund seiner Strafe, die er für das Tauschen seiner Antriebseinheit bekam, steht Verstappen im Rennen auf Startplatz 17.