Hinter dem Alpine-Rennstall liegt eine Achterbahnfahrt der Gefühle in der bisherigen Formel-1-Saison. Das französische Team ging im Winter völlig neue Wege in Sachen Auto, entwickelte den Boliden nach einer durchwachsenen Vorsaison komplett neu. Das Ergebnis war aber alles andere als erwartet. Zu Saisonbeginn fuhren Pierre Gasly und Esteban Ocon den anderen Teams nur hinterher.

Hinzu kam der ewige Streit der zwei französischen Teamkollegen, deren Antipathie füreinander ein offenes Geheimnis ist. Zumindest diesbezüglich gab es vor Wochen eine Entscheidung. Ocon muss das Team nach diesem Jahr verlassen, das gab der Rennstall ausgerechnet nach dem Großen Preis von Monaco bekannt. Dort fuhr Ocon seinem Teamkollegen in der ersten Runde ins Auto und verbaute somit beiden eine gute Platzierung.

Duell um freies Cockpit?

Während der 27-Jährige also das Team verlassen muss und für 2025 immer wieder mit Haas in Verbindung gebracht wird, bleibt Gasly den Franzosen erhalten. In Spielberg gab man bekannt, dass der Vertrag mit dem ehemaligen Red-Bull-Fahrer um mehrere Jahre verlängert wurde. „Ich bin seit über 18 Monaten offiziell hier und es war immer der Plan, ein langfristiges Projekt mit dem Team aufzubauen. Obwohl die bisherige Saison auf der Rennstrecke eine Herausforderung war, bleibe ich dem Projekt treu und werde nirgendwo hingehen“, wurde der 28-jährige Gasly in einer Aussendung zitiert.

Wer in Zukunft neben Gasly im Alpine sitzen wird, ist derzeit noch offen. „Wir werden uns mit der Entscheidung über Pierres Teamkollegen Zeit lassen und freuen uns auf die Optionen, die wir auf dem Tisch haben“, sagte Alpine-Teamchef Bruno Famin. Als heiße Kandidaten gelten Mick Schumacher und Rookie Jack Doohan. Das Duo wird am kommenden Mittwoch einen Testtag auf der Rennstrecke in Le Castellet einlegen. Immer wieder wird gemunkelt, dass dabei die Entscheidung fällt, wer 2025 im Formel-1-Team fährt.