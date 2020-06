Motorsport Gerhard Berger: "Für Sebastian Vettel kann es nur die DTM geben"

Gerhard Berger sieht für die Zukunft von Sebastian Vettel in der Formel 1 kaum noch Alternativen. "Er will in einem Topteam fahren, da gibt es nur noch Mercedes als Möglichkeit. Aber auch dort, so fürchte ich, sind die Plätze besetzt", sagte der Tiroler DTM-Boss der "Sport Bild".