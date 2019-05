Mit einem Sieg und einen zweiten Platz in Zolder übernahm der Salzburger Philipp Eng die Führung in der DTM-Gesamtwertung.

Sieger am Samstag: Joel Eriksson, Philipp Eng und Nico Müller © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ XPB Images)

Ausgerechnet heuer ist der Red-Bull-Ring nicht mehr Austragungsort eines DTM-Rennens. Ausgerechnet in einem Jahr, in dem ein Österreicher ganz vorne mitzumischen scheint. Und sogar ganz, ganz große Ambitionen hegt, eventuell sogar Meister zu werden. Denn Philipp Eng hat sich mit seiner Performance am Wochenende im belgischen Zolder in den engsten Favoritenkreis gefahren, mit dem Sieg am Samstag und mit dem zweiten Platz am Sonntag (Ferdinand Habsburg schied aus) hat der Salzburger die Meisterschaftsführung übernommen, genau 50 Jahre nachdem Dieter Quester mit dem BMW 2002 TI Tourenwagen-Europameister wurde.

