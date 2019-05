Heute und morgen findet die Wechselland-Rallye statt. Wie fühlt es sich eigentlich an, in einem Rallye-Auto zu sitzen? Ein Selbstversuch im Vorausauto.

Mit Vollgas Richtung Ziel: Der Selbstversuch im Rallye-Auto © Peter Tomschi

So ein Helm ist eine wunderbare Erfindung. Er schützt nicht nur das Köpfchen, sondern auch vor Blicken der Zuschauer, die nicht erkennen können, dass ich absolut keine Ahnung habe. Man fühlt sich recht schnell an eine Mathematik-Schularbeit zurückerinnert: Als „Co“ von Rallye-Pilot Walter Pfeffer bekam ich einen sogenannten „Schrieb“ in die Hand gedrückt, einen mehrseitigen Rallye-Almanach, wenn man so will. Damit spielt man Navigationsgerät für den Piloten, führt ihn durch Kurven und Kehren, über Buckel, Hügel, Stock und Stein. Eine Sammlung voller Buchstaben und Zahlen, die scheinbar (und hoffentlich) die Formel bildet für eine heile Ankunft im Ziel.

