Zum 19. Mal geht am 26. und 27. April die Südsteiermark Classic über die Bühne. Zentrum der Oldtimer-Rallye ist der Weinbauort Gamlitz, etliche Promis stehen am Start.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 26. April erfolgt in Gamlitz der Startschuss zur 19. Südsteiermark Classic © Melbinger

Die ersten historischen Karossen sind bereits angerollt. Bis Freitagfrüh werden Dutzende weitere Bugattis, Bentleys, Jaguars, Porsches und Co. aus vergangenen Epochen folgen und den Weinbauort Gamlitz wieder zum Nabel der österreichischen Oldtimer-Szene verwandeln. Pünktlich um 7.30 Uhr fällt nämlich der Startschuss zur 19. Auflage der Südsteiermark Classic. 159 Teams aus zwölf Nationen nehmen an den beiden Renntagen die rund 420 Kilometer lange Strecke mit 20 Sonderprüfungen in Angriff. Krönender Abschluss ist der „Welsch Grand Prix“ am Samstag ab 17 Uhr in Gamlitz (Details zum Programm gibt es hier).

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.