KTM präsentierte die neuen Maschinen des Werksteams und der Tech-3-Equipe. Die 2020er-Motorräder wurde auch von Ex-Weltmeister Dani Pedrosa auf Herz und Nieren geprüft. Saisonstart ist am 8. März in Katar.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brad Binder testet die Werks-RC16 © (c) APA/AFP/MOHD RASFAN (MOHD RASFAN)

KTM startete am Mittwoch offiziell seine Grand-Prix-Saison 2020. Es ist die vierte Saison in der MotoGP für den österreichischen Hersteller aus Mattighofen. Der Kalender umfasst heuer zwanzig Rennen, der Startschuss fällt am 8. März auf dem Losail International Circuit von Katar.