Quartararo ersetzt Rossi 2021 im Yamaha-Werksteam

© APA (AFP)

Rossi, der am 16. Februar 41 Jahre alt wird, fährt abgesehen von einem zweijährigen Ducati-Intermezzo (2011/12) seit 2004 für Yamaha. In dieser Zeit holte er vier seiner sechs MotoGP-WM-Titel, sein letzter gelang dem "Doktor" 2009. In den vergangenen beiden Jahren blieb Rossi aber sieglos. 2019 gelangen ihm zwei Podestplätze, in der WM-Gesamtwertung wurde der Altmeister Siebenter.

Der 20-jährige Quartararo hatte hingegen 2019 als Rookie in der Königsklasse im Yahama-Satellitenteam Petronas mit sieben Podestplätzen aufgezeigt. Heuer erhalte er im Petronas-Rennstall volle Werksunterstützung samt dem Topmotorrad, so Yamaha. Ab 2021 wird der Franzose dann an der Seite des Spaniers Maverick Vinales im Einserteam fahren.