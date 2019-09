Facebook

Anthoine Hubert wurde am Dienstag zu Grabe getragen © (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER)

Für den bei einem Unfall auf der belgischen Rennstrecke von Spa-Franchorchamps am 31. August tödlich verunglückten Formel-2-Piloten Anthoine Hubert fand am Dienstag eine bewegende Trauerfeier in der Kathedrale von Chartres statt.

An der Seite der Familie zählten zu den Besuchern auch die Formel-2-Fahrer um den Deutschen Mick Schumacher und Größen der Formel 1 wie Monza- und Spa-Sieger Charles Leclerc (Ferrari) oder die Ex-Piloten Alain Prost und Jean Alesi. In der Kathedrale war ein großes Bild von Hubert aufgestellt, der im Alter von 22 Jahren gestorben war.

Abschied: Bewegende Trauerfeier für Anthoine Hubert Unter den Trauergästen: Formel-1-Pilot Esteban Ocon (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) FIA-Präsidentt Jean Todt (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) Williams-Fahrer George Russell (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) Sein Freund Charles Leclerc (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) Alain Prost (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) Pierre Gasly (Toro Rosso) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) Mick Schumacher (c) AP (Thibault Camus) Formel-1-Legende Alain Prost (2. v. r.) und Ex-Pilot Jean Alesi (rechts) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) Die Familie des Verunglückten (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) (c) AP (Thibault Camus) (c) AP (Thibault Camus) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) (c) APA/AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER (JEAN-FRANCOIS MONIER) 1/15

"Heute stehen wir als eine Motorsport-Familie zusammen und gedenken Anthoine Hubert", twitterten die Formel-1-Veranstalter. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Lieben."

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Der Unfall hatte sich am 31. August im Hauptrennen der Formel 2 in Spa-Francorchamps ereignet. Hubert verlor auf dem Ardennen-Kurs in einer unübersichtlichen Situation mit mehreren Fahrzeugen die Kontrolle über sein Fahrzeug vom Team BWT Arden. Er krachte nach der berühmten Kurve Eau Rouge in die Begrenzung und wurde mit seinem Wagen zurück auf die Strecke geschleudert. Dort raste mit voller Wucht der 20-jährige US-Amerikaner Juan Manuel Correa in den querstehenden Boliden von Hubert. Correa wurde dabei schwer verletzt und liegt nach seiner Überstellung aus Belgien weiterhin auf der Intensivstation einer Londoner Klinik.