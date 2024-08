Die Vorhersage für das Bergrallye-Wochenende in Lobming bringt nicht nur hohe Temperaturen mit sich, sondern auch jede Menge Spannung in der Weststeiermark. Alles, was Rang und Namen hat, gastiert auf der frisch asphaltierten Strecke zum sechsten Lauf des steirischen Bergrallye-Cups. Angefangen von den Legenden Rupert Schwaiger (Porsche 911 Bi-Turbo) und Felix Pailer (Lancia Delta Integrale) bis hin zu Reinhold Taus und dessen Subaru Impreza P4 Turbo. Natürlich sitzt auch Veranstalter Werner Jud in diesem Jahr wieder hinter dem Lenkrad beim Heimrennen, wenn am Sonntag ab 13 Uhr das Rennen startet (Training 9 Uhr).