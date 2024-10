Es ist für eine Gala nicht immer einfach, wenn die Ausgezeichneten fehlen. Doch hatten der frisch operierte Sebastian Ofner, die in der Intensivphase der Saisonvorbereitung befindliche – und zudem erkrankte – Conny Hütter und auch Handbiker Thomas Frühwirth, der eine Einladung zur Triathlon-WM bekam, gute Gründe, fernzubleiben.

Doch war der Abend trotzdem glanzvoll: Weil Valentin Bontus, der mit Kite-Gold bei Olympia zum Sportler des Jahres avancierte, seine Sympathie bewies. Und weil der SK Sturm, und Christian Ilzer Champions-League.-Flair , die Mannschaft des Jahres, wie Christian Ilzer, der Trainer des Jahres, für eine unglaubliche Saison geehrt wurden – zwei Tage vor dem Derby klatschten da auch ausgewiesene „Rote“.

So gab es sportlichen Glanz bei der Gala des Landes, in dem sich die Verantwortlichen aber trotz anstehender Wahlen und wirtschaftlich harter Zeiten fragen müssen, ob die Sportinfrastruktur im Land gegenwartstauglich, geschweige denn zukunftsfit ist. Eventuell sollte sie sich auch fragen, ob man zu einer Sportgala nicht auch mehr verdiente, erfolgreiche Sportler einladen sollte – es gäbe genug. Denn an Erfolgen gemessen ist die Steiermark zum Glück ja ein Sportland.