Der Tag, besser gesagt die Nacht, fing schon bescheiden an. Blau-Weiß-Linz-Fans zündeten um 3:30 Uhr früh vor dem Hotel des WAC in Ansfelden ein Feuerwerk und versuchten, den Wolfsbergern den Schlaf zu rauben. Ein Großteil der Spieler soll davon nichts mitbekommen haben.

Schläfrig wirkte dann das Spiel der Wölfe zwar nicht, aber gehemmt. Trainer Thomas Silberberger versuchte, für frischen Wind zu sorgen und startete mit zwei Veränderungen gegenüber dem Samstag-Spiel: Donis Avdijaj und Fabian Wohlmuth saßen auf der Bank, für sie starteten Boris Matic und Emmanuel Agyemang.

0:1 durch Weissman

Die Hausherren bestimmten über weite Strecken die erste Halbzeit. Schon früh verhinderte WAC-Keeper Nikolas Polster den Rückstand, drehte einen Kopfball von Nico Maier über die Latte. Getroffen hat dann Ex-WAC-Stürmer Shon Weissman. Die Wolfsberger Abwehr konnte eine Ronivaldo-Hereingabe nicht klären, Weissman kam am Fünfer zum Ball, drehte sich um die eigene Achse und schloss ab 0:1 (28.). Dejan Zukic hatte den Ausgleich am Fuß, scheiterte aus kurzer Distanz und aus etwas spitzem Winkel an Linz-Keeper Nico Mantl.

Mit etwas Glück hätte es Elfmeter für den WAC geben können. Eine Hereingabe von David Djuric streifte Alem Pasic an der Hand, der Pfiff von Schiri Gishamer blieb aber aus.

0:2 durch Maier

Nach Seitenwechsel veränderte sich das Bild nicht. Es war kein hochklassiges Spiel, mit viel Krampf auf beiden Seiten. Bitter wurde es aus Sicht der Lavanttaler in Minute 66. Nicolas Wimmer stoppte Weissman an der Strafraumgrenze gerade noch, aber regelwidrig. War es eine Torchancenverhinderung? Nein, sagte Gishamer. Nach Videostudium blieb es nur bei Gelb für Wimmer (und nicht Rot). Wimmer blieb am Platz und erlebte hautnah mit, wie Maier den dafür diktierten Freistoß an der Mauer vorbei flach ins Eck setzte – 0:2 (66.).

Dem WAC waren Bemühungen, zum Abschluss zu kommen, nicht abzusprechen. Allein, es wollte nicht gelingen. Stattdessen traf Maier in der Nachspielzeit zum 0:3 (94.).

Was bleibt unterm Strich: nur ein Schuss auf Tor, das zwölfte Spiel in Folge ohne Sieg, die neunte Auswärtsniederlage in Folge, das dritte Spiel in Folge ohne erzielten Treffer. Tabellenschlusslicht.

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