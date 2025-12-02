Seine Geschichte ging im Vorjahr um die Welt - und das ohne zu übertreiben. Mehr als drei Millionen Menschen sahen alleine am Instagram-Account der Kleinen Zeitung ein Video, in dem der Radentheiner über seine Skileidenschaft spricht. Viele andere Medien berichteten ebenso, denn die Geschichte des mittlerweile 101 Jahre alten Mannes begeistert.

Bad Kleinkirchheim, die Gerlitzen und die Turrach sind die bevorzugten Skigebiete von Bistumer © Alexander Tengg

Mit vier Jahren stand er das erste Mal auf Brettln - damals noch Fassdauben, die ihm sein Großvater gekürzt hat. Später brachte er seinen Töchtern das Skifahren bei und fuhr Rennen. „Dieser Mann ist einfach eine Legende im Skisport“, findet auch Dieter Mörtl, Präsident des Kärntner Landesskiverbands.

Eine lebenslange Karte zum 90er

Die Kärntner Bergbahnen organisierten Bistumer übrigens zum 90er eine lebenslang gültige Liftkarte für alle Kärntner Skigebiete - „die dachten halt nicht, dass ich sie ausfahren werde“, lacht Bistumer und macht eine klare Ansage: „Natürlich werde ich auch heuer wieder fahren gehen.“ Der 101-Jährige geht also in seine 97 (!) Skisaison - vermutlich Weltrekord. Einzige Bedingung: „Ich brauche mittlerweile jemanden, der mich zum Skigebiet fährt, denn mit 99 habe ich das mit dem Autofahren sein lassen.“

97 Jahre auf den Pisten liefern auch einiges an Gesprächsstoff - mit ein wenig Wehmut. „Früher, da war das noch ein Miteinander auf den Pisten. Jetzt ziehen die Leute wild an einem vorbei. Aber mittlerweile hab ich auch gemerkt, dass man sicherer ist, wenn man schneller fährt, da mache ich das eben auch“, gibt er seine Tipps für einen unfallfreien Skitag. Die spannendste Zeit in seiner Ski-Karriere seien ohnehin die 1960er gewesen. „Da wurden die ersten Liftanlagen gebaut“, erzählt Bistumer. Von Radenthein aus, wo er als Reparaturschlosser im RHI Werk gearbeitet hat, war es nur ein kurzer Weg hinauf nach Bad Kleinkirchheim. „Eine Pistenpräparierung gab es damals noch nicht. Da spürte man noch richtig den Unterschied im Schnee.“