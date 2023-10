„Am liebsten wäre mir, wenn er mit 17 Jahren beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon aufschlägt und ich in der Box sitze“, grinst Ex-Kicker Florian Oberrisser. Der 38-jährige Kärntner und seine Frau Vanessa sind am 24. Oktober Eltern von Wonneproppen Anton Florian (51 cm/3125 g) geworden. „Ein bisschen Mama, ein bisschen Papa und ganz viel Wunder“, strahlt der sportliche Leiter von Martin Hintereggers Projekt „Coach 13“ und erzählt, dass Lana, ihre französische Bulldogge, den Kleinen sofort in ihr Herz geschlossen hat.