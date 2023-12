Besonders auszeichnen konnten sich die Talente des Klagenfurter Leichtathletik-Klubs (KLC). So waren Lukas Pullnig (U23 in Finnland) und Vasily Klimov (U18 in Israel) auf europäischer Bühne vertreten. Beide Sprinter zogen mit ihrer 4x100-Meter-Nationalteamstaffel in die Rekordbücher ein.

68 Medaillen wurden bei diversen österreichischen Meisterschaften gewonnen. So gewann Lukas Pullnig über 100 m (10,68) und 200 m (21,64) die Silbermedaille. Dazu kam Bronze von Maja Kropiunik über 400 m (58,17) sowie von der 4x100-m-Staffel des KLC und der 4x200-m-Staffel. Und natürlich dürfen auch die Gold- und Bronzemedaille von Lilly Pleßnitzer und Silber durch Vasily Klimov bei den U20-Titelkämpfen nicht vergessen werden. Eine weitere Goldmedaille sammelte die 3x800-m-U18-Staffel ein.

Eine besondere Ehre wurde Georg Frank, Gründer des LAC Klagenfurt, zuteil. Er wurde mit der Dank- und Anerkennungs-Urkunde von Klagenfurt ausgezeichnet.