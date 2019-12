Facebook

Oberrauner ist in Steindorf Geschichte © (c) Gert Köstinger

Bei Meister Steindorf läuft es seit Saisonstart nicht rund. Ein Umbruch in der Mannschaft zugunsten von Verjüngung und der Abgang von Verteidiger Andreas Wiedergut gingen nicht spurlos an den Ossiachersee-Cracks vorüber. 13 Punkte aus elf Spielen entsprechen nicht den Erwartungen der Steindorfer. Trainer Oliver Oberrauner stellte in der Folge sein Amt zur Verfügung, der Vertragsauflösung lief in gegenseitigem Einvernehmen ab, so das Statement des Vereins. "Ich war über 20 Jahre in Steindorf, wünsche der Mannschaft natürlich sportlich alles Gute", so Oberrauner, der als Stürmer in der Kärntner-Liga 107 Spiele machte und dabei unglaublich 231 Scorerpunkte sammelte.